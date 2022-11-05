Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану

Німеччина та вісім інших країн-членів ЄС планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.

Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.