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Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану

Фото: країни ЄС анонсували нові санкції проти Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина та вісім інших країн-членів ЄС планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.

Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.

Раніше ми писали, що через санкції Росія почала обмінюватися нафтопродуктами з Іраном, що є останньою ознакою поглиблення зв'язків між двома країнами.

Нагадаємо, що Росія винайшла новий спосіб обходу нафтових санкцій. Також Росія прискорила завантаження танкерів напередодні нафтового ембарго ЄС.

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