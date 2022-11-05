Германия и еще семь стран ЕС планируют расширить санкции против Ирана

Германия и восемь других стран-членов ЕС планируют расширить санкции против Ирана, включив в них лиц и организации, причастные к насилию против протестующих в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Брюсселе был представлен пакет, содержащий 31 предложение, нацеленное на отдельных лиц и учреждения в сфере безопасности, а также на компании, ответственные за подавление протестов в Иране.
Санкции включают замораживание активов и запрет на поездки чиновникам. Сообщается, что новый санкционный пакет имеет хорошие шансы быть одобренным министрами иностранных дел ЕС на их следующей встрече 14 ноября.
Ранее мы писали, что из-за санкций Россия начала обмениваться нефтепродуктами с Ираном, что является последним признаком углубления связей между двумя странами.
Напомним, что Россия изобрела новый способ обхода нефтяных санкций. Также Россия ускорила загрузку танкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС.
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