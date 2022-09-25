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Німеччина та ще 2 країни претендують на проведення чемпіонат світу з хокею

Фото: Збірна Німеччини може стати господаркою турніру (facebook.com/deb.teams)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) отримала заявки на проведення чемпіонату світу-2027 від Казахстану, Німеччини та Норвегії. Господаря турніру оберуть у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside the Games.

Тріо претендентів на проведення ЧС-2027 презентують свої заявки в штаб-квартирі організації в Цюриху. Після цього хокейні функціонери відвідають об'єкти в кожній з країн, а остаточний вибір зроблять на конгресі ІІХФ у фінському Тампере в травні.

Найдосвідченішим кандидатом є Німеччина. Вона 7 разів проводила хокейні Мундіалі. Востаннє – у Кьольні в 2017 році. Натомість норвежці тричі приймали чемпіонати світу (1952, 1958, 1999). Лише Казахстан жодного разу не проводив планетарний форум, але ледь не виборов право на проведення Олімпійських ігор-2022.

Проблемою німецької заявки залишається невизначеність щодо міст, у яких можна буде провести турнір. Натомість норвезькі функціонери прагнуть використати льодові арени в Берумі на 14 тисяч глядачів (передмістя Осло) та 8-тисячник у Трондхеймі. Казахи ж у разі отримання права на проведення ЧС-2027 запросять учасників змагання в Астану та Алмати.

Раніше господарями ЧС-2023 обрали Фінляндію і Латвію, ЧС-2024 – Чехію, ЧС-2025 – Швецію і Данія, а ЧС-2026 – Швейцарію. Хокейний Мундіаль наступного року запланований на 12-28 травня.

До слова, раніше Естонія виграла право на проведення чемпіонату світу з біатлону-2027.

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