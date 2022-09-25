RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия и еще 2 страны претендуют на проведение чемпионата мира по хоккею

Фото: Сборная Германии может стать хозяйкой турнира (facebook.com/deb.teams)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) получила заявки на проведение чемпионата мира-2027 от Казахстана, Германии и Норвегии. Хозяина турнира выберут в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Трио претендентов на проведение ЧМ-2027 представят свои заявки в штаб-квартире организации в Цюрихе. После этого хоккейные функционеры посетят объекты в каждой из стран, а окончательный выбор будет сделан на конгрессе ИИХФ в финском Тампере в мае.

Самым опытным кандидатом является Германия. Она 7 раз проводила хоккейные Мундиали. Последний раз – в Кельне в 2017 году. Норвежцы же трижды принимали чемпионаты мира (1952, 1958, 1999). Только Казахстан ни разу не проводил планетарный форум, но едва не завоевал право на проведение Олимпийских игр-2022.

Проблемой немецкой заявки остается неопределенность относительно городов, в которых можно будет провести турнир. Норвежские же функционеры стремятся использовать ледовые арены в Беруме на 14 тысяч зрителей (пригород Осло) и 8-тысячник в Трондхейме. Казахи в случае получения права на проведение ЧМ-2027 пригласят участников соревнований в Астану и Алматы.

Ранее хозяевами ЧМ-2023 выбрали Финляндию и Латвию, ЧМ-2024 – Чехию, ЧМ-2025 – Швецию и Данию, а ЧМ-2026 – Швейцарию. Хоккейный Мундиаль в следующем году запланирован на 12-28 мая.

К слову, ранее Эстония выиграла право на проведение чемпионата мира по биатлону-2027.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мирахоккейЧемпионат мира по хоккею