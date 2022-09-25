Германия и еще 2 страны претендуют на проведение чемпионата мира по хоккею

Трио претендентов на проведение ЧМ-2027 представят свои заявки в штаб-квартире организации в Цюрихе. После этого хоккейные функционеры посетят объекты в каждой из стран, а окончательный выбор будет сделан на конгрессе ИИХФ в финском Тампере в мае.

Самым опытным кандидатом является Германия. Она 7 раз проводила хоккейные Мундиали. Последний раз – в Кельне в 2017 году. Норвежцы же трижды принимали чемпионаты мира (1952, 1958, 1999). Только Казахстан ни разу не проводил планетарный форум, но едва не завоевал право на проведение Олимпийских игр-2022.

Проблемой немецкой заявки остается неопределенность относительно городов, в которых можно будет провести турнир. Норвежские же функционеры стремятся использовать ледовые арены в Беруме на 14 тысяч зрителей (пригород Осло) и 8-тысячник в Трондхейме. Казахи в случае получения права на проведение ЧМ-2027 пригласят участников соревнований в Астану и Алматы.

Ранее хозяевами ЧМ-2023 выбрали Финляндию и Латвию, ЧМ-2024 – Чехию, ЧМ-2025 – Швецию и Данию, а ЧМ-2026 – Швейцарию. Хоккейный Мундиаль в следующем году запланирован на 12-28 мая.