Международный союз биатлонистов выбрал хозяина ЧМ-2027: кто примет турнир
Делегата очередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) определилась с местом проведения чемпионата мира 2027 года. Соревнования пройдут в Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
15-й конгресс IBU в австрийском Зальцбурге впервые предоставил Эстонии право на проведение биатлонного чемпионата мира. Поселок Отепяе на юге страны – центр зимнего туризма.
Функционеры предпочли Отепяэ финскому Контиолахте. В прошлом году эстонская "зимняя столица" впервые приняла этап Кубка мира по биатлону. В календаре сезона 2022/23 Отепяэ не попал. Новая кампания начнется в конце ноября как раз в Контиолахте.
Кроме того, конгресс Международного союза биатлонистов принял и ряд других решений. В частности, делегаты поддержали решение исполкома IBU о бессрочном отстранении РФ и Беларуси от соревнований из-за молчаливой поддержки агрессии против Украины.
Ранее появился финальный вариант календаря биатлонного Кубка мира на предстоящие полгода. Всего в сезоне будет 10 этапов. Седьмой этап в немецком Оберхофе параллельно станет чемпионатом мира.
The IBU Congress has followed the recommendation of the IBU Executive Board and awarded the IBU World Championships Biathlon 2027 to Otepaeae (EST). pic.twitter.com/BUALnGYIGi— International Biathlon Union (@biathlonworld) September 16, 2022
К слову, украинка Магучих попала в список номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы.
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