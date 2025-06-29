Німеччина та Ізраїль домовилися створити власний "кіберкупол", - міністр

Поглиблення співпраці між розвідувальними та безпековими службами двох країн передбачає також створення спільного німецько-ізраїльського центру кібердосліджень.

"Одної лише військової оборони недостатньо для цього переломного моменту в безпеці. Значне оновлення цивільної оборони також є важливим для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", - сказав Добріндт під час візиту до Ізраїлю.

Добріндт, нещодавно призначений міністром в уряді канцлера Фрідріха Мерца, окреслив план з п'яти пунктів, який повинен призвести до створення так званого "кіберкуполу". Його роботу будуть забезпечувати кіберпідрозділи безпеки Німеччини та Ізраїлю.

Німеччина - один із найближчих союзників Ізраїлю у Європі. Берлін прагне використати оборонний досвід Ізраїлю, оскільки німецький військовий потенціал зараз активно нарощується з огляду на загрози з боку РФ та Китаю.