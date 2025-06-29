Германия и Израиль договорились создать собственный "киберкупол", - министр

Германия и Израиль в рамках углубления оборонного сотрудничества хотят создать так называемый "киберкупол". Это позволит обеим странам эффективно и скоординировано защищаться от киберугроз.
Об этом написало информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, сообщает РБК-Украина.
Углубление сотрудничества между разведывательными и службами безопасности двух стран предусматривает также создание совместного немецко-израильского центра киберисследований.
"Одной только военной обороны недостаточно для этого переломного момента в безопасности. Значительное обновление гражданской обороны также является важным для укрепления наших общих оборонных возможностей", - сказал Добриндт во время визита в Израиль.
Добриндт, недавно назначенный министром в правительстве канцлера Фридриха Мерца, очертил план из пяти пунктов, который должен привести к созданию так называемого "киберкупола". Его работу будут обеспечивать киберподразделения безопасности Германии и Израиля.
Германия - один из ближайших союзников Израиля в Европе. Берлин стремится использовать оборонный опыт Израиля, поскольку немецкий военный потенциал сейчас активно наращивается, учитывая угрозы со стороны РФ и Китая.
Еще одно направление наращивания военной мощи Германии - это ядерное оружие. Собственной "ядерки" Берлин не имеет, но не против получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонтика" на замену американским ядерным силам сдерживания.
Сейчас ядерное оружие есть только у двух европейских стран: из них только Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить таким образом ядерные силы Соединенных Штатов Америки в Европе. Среди прочего Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.
В то же время не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить. Например, министр обороны Германии Борис Писториус думает, что альтернативы ядерному вооружению США у Европы нет.
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