Германия и Израиль договорились создать собственный "киберкупол", - министр

Углубление сотрудничества между разведывательными и службами безопасности двух стран предусматривает также создание совместного немецко-израильского центра киберисследований.

"Одной только военной обороны недостаточно для этого переломного момента в безопасности. Значительное обновление гражданской обороны также является важным для укрепления наших общих оборонных возможностей", - сказал Добриндт во время визита в Израиль.

Добриндт, недавно назначенный министром в правительстве канцлера Фридриха Мерца, очертил план из пяти пунктов, который должен привести к созданию так называемого "киберкупола". Его работу будут обеспечивать киберподразделения безопасности Германии и Израиля.

Германия - один из ближайших союзников Израиля в Европе. Берлин стремится использовать оборонный опыт Израиля, поскольку немецкий военный потенциал сейчас активно наращивается, учитывая угрозы со стороны РФ и Китая.