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У Німеччині виступили за європейську "ядерну парасольку": що пропонує Берлін

Німеччина, Субота 28 червня 2025 19:05
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У Німеччині виступили за європейську "ядерну парасольку": що пропонує Берлін Фото: голова фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Німеччина може отримати доступ до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії у рамках створення загальноєвропейської "ядерної парасольки". Або зайняти головну роль у розробці нової європейської ядерної зброї.

Про це заявив голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Welt.

"Європа має стати здатною до стримування. Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі", - сказав він журналістам.

На думку Шпана, на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. Наприклад, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

Тому, зазначив політик, можна розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Це дозволить залишити потенційного супротивника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.

Ще один варіант - розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам-членам Альянсу. Німеччина, зазначив Шпан, повинна зайняти в цьому процесі лідируючу роль.

Ядерна зброя для ЄС

Зазначимо, що Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити таким чином ядерні сили Сполучених Штатів Америки у Європі. Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

Водночас не всі німецькі політики згодні із тим, що американський "ядерний щит" можна замінити. Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус думає, що альтернативи ядерному озброєнню США Європа не має.

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