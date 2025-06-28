У Німеччині виступили за європейську "ядерну парасольку": що пропонує Берлін

Німеччина може отримати доступ до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії у рамках створення загальноєвропейської "ядерної парасольки". Або зайняти головну роль у розробці нової європейської ядерної зброї.

Про це заявив голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Єнс Шпан, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Welt .

"Європа має стати здатною до стримування. Для цього, зокрема, американські атомні бомби розміщені в Німеччині. Але цього недостатньо у довгостроковій перспективі", - сказав він журналістам.

На думку Шпана, на шляху спільного використання ядерної зброї є перепони. Наприклад, навряд чи Франція погодиться передавати Німеччині доступ до своєї ядерної зброї.

Тому, зазначив політик, можна розробити систему передачі контролю над європейською ядерною зброєю членам НАТО за випадковим принципом. Це дозволить залишити потенційного супротивника Європи у нерозумінні щодо того, хто саме може завдати йому ядерного удару.

Ще один варіант - розробити нову загальноєвропейську ядерну зброю, яка буде належати всім європейським країнам-членам Альянсу. Німеччина, зазначив Шпан, повинна зайняти в цьому процесі лідируючу роль.