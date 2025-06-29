Німеччина та Ізраїль домовилися створити власний "кіберкупол", - міністр

Німеччина та Ізраїль у рамках поглиблення оборонної співпраці хочуть створити так званий "кіберкупол". Це дозволить обом країнам ефективно та скоординовано захищатися від кіберзагроз.

Про це написало інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добріндта, повідомляє РБК-Україна .

Поглиблення співпраці між розвідувальними та безпековими службами двох країн передбачає також створення спільного німецько-ізраїльського центру кібердосліджень.

" Одної лише військової оборони недостатньо для цього переломного моменту в безпеці. Значне оновлення цивільної оборони також є важливим для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", - сказав Добріндт під час візиту до Ізраїлю.

Добріндт, нещодавно призначений міністром в уряді канцлера Фрідріха Мерца, окреслив план з п'яти пунктів, який повинен призвести до створення так званого "кіберкуполу". Його роботу будуть забезпечувати кіберпідрозділи безпеки Німеччини та Ізраїлю.