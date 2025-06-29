Німеччина та Ізраїль домовилися створити власний "кіберкупол", - міністр
Німеччина та Ізраїль у рамках поглиблення оборонної співпраці хочуть створити так званий "кіберкупол". Це дозволить обом країнам ефективно та скоординовано захищатися від кіберзагроз.
Про це написало інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добріндта, повідомляє РБК-Україна.
Поглиблення співпраці між розвідувальними та безпековими службами двох країн передбачає також створення спільного німецько-ізраїльського центру кібердосліджень.
"Одної лише військової оборони недостатньо для цього переломного моменту в безпеці. Значне оновлення цивільної оборони також є важливим для зміцнення наших загальних оборонних можливостей", - сказав Добріндт під час візиту до Ізраїлю.
Добріндт, нещодавно призначений міністром в уряді канцлера Фрідріха Мерца, окреслив план з п'яти пунктів, який повинен призвести до створення так званого "кіберкуполу". Його роботу будуть забезпечувати кіберпідрозділи безпеки Німеччини та Ізраїлю.
Німеччина - один із найближчих союзників Ізраїлю у Європі. Берлін прагне використати оборонний досвід Ізраїлю, оскільки німецький військовий потенціал зараз активно нарощується з огляду на загрози з боку РФ та Китаю.
Німеччина та ядерна зброя
Ще один напрямок нарощування військової потужності Німеччини - це ядерна зброя. Власної "ядерки Берлін не має, але не проти отримати доступ до ядерних боєприпасів Франції та Великої Британії у рамках створення загальноєвропейської "ядерної парасольки" на заміну американським ядерним силам стримування.
Зараз ядерна зброя є тільки у двох європейських країн: з них тільки Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити таким чином ядерні сили Сполучених Штатів Америки у Європі. Серед іншого Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.
Водночас не всі німецькі політики згодні із тим, що американський "ядерний щит" можна замінити. Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус думає, що альтернативи ядерному озброєнню США Європа не має.
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