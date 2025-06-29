Германия и Израиль договорились создать собственный "киберкупол", - министр

Германия и Израиль в рамках углубления оборонного сотрудничества хотят создать так называемый "киберкупол". Это позволит обеим странам эффективно и скоординировано защищаться от киберугроз.

Об этом написало информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, сообщает РБК-Украина .

Углубление сотрудничества между разведывательными и службами безопасности двух стран предусматривает также создание совместного немецко-израильского центра киберисследований.

" Одной только военной обороны недостаточно для этого переломного момента в безопасности. Значительное обновление гражданской обороны также является важным для укрепления наших общих оборонных возможностей", - сказал Добриндт во время визита в Израиль.

Добриндт, недавно назначенный министром в правительстве канцлера Фридриха Мерца, очертил план из пяти пунктов, который должен привести к созданию так называемого "киберкупола". Его работу будут обеспечивать киберподразделения безопасности Германии и Израиля.