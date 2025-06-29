ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия и Израиль договорились создать собственный "киберкупол", - министр

Германия, Воскресенье 29 июня 2025 18:09
UA EN RU
Германия и Израиль договорились создать собственный "киберкупол", - министр Фото: Германия один из ближайших союзников Израиля в Европе (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Германия и Израиль в рамках углубления оборонного сотрудничества хотят создать так называемый "киберкупол". Это позволит обеим странам эффективно и скоординировано защищаться от киберугроз.

Об этом написало информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, сообщает РБК-Украина.

Углубление сотрудничества между разведывательными и службами безопасности двух стран предусматривает также создание совместного немецко-израильского центра киберисследований.

"Одной только военной обороны недостаточно для этого переломного момента в безопасности. Значительное обновление гражданской обороны также является важным для укрепления наших общих оборонных возможностей", - сказал Добриндт во время визита в Израиль.

Добриндт, недавно назначенный министром в правительстве канцлера Фридриха Мерца, очертил план из пяти пунктов, который должен привести к созданию так называемого "киберкупола". Его работу будут обеспечивать киберподразделения безопасности Германии и Израиля.

Германия - один из ближайших союзников Израиля в Европе. Берлин стремится использовать оборонный опыт Израиля, поскольку немецкий военный потенциал сейчас активно наращивается, учитывая угрозы со стороны РФ и Китая.

Германия и ядерное оружие

Еще одно направление наращивания военной мощи Германии - это ядерное оружие. Собственной "ядерки" Берлин не имеет, но не против получить доступ к ядерным боеприпасам Франции и Великобритании в рамках создания общеевропейского "ядерного зонтика" на замену американским ядерным силам сдерживания.

Сейчас ядерное оружие есть только у двух европейских стран: из них только Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить таким образом ядерные силы Соединенных Штатов Америки в Европе. Среди прочего Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.

В то же время не все немецкие политики согласны с тем, что американский "ядерный щит" можно заменить. Например, министр обороны Германии Борис Писториус думает, что альтернативы ядерному вооружению США у Европы нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу