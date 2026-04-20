Німеччина та Франція пропонують "полегшене" членство України в ЄС, - FT

Берлін ініціює надання Україні "асоційованого члена", за якого її представники братимуть участь у зустрічах міністрів і лідерів ЄС, але не зможуть голосувати. Крім того, Київ не матиме автоматичного права на отримання коштів із загального європейського бюджету.

Водночас Франція пропонує схожу модель, називаючи її "інтегрованим статусом держави". Згідно з нею доступ до спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як "політика згуртування", відкладається до етапу після вступу.

FT пише, що "полегшений" формат членства може включати положення про взаємну оборону ЄС. Зазначається, що така норма "може бути фактично застосована за допомогою однієї лише політичної заяви".

Заміна повноправного членства?

Німеччина і Франція наголошують, що запропонована модель є спрощеним рішенням, а не альтернативою повноправному членству. Полегшений формат легко реалізувати, до того, за оцінкою двох країн, він здатен зіграти роль його прискорювача.

Два джерела в Єврокомісії повідомили виданню, що остаточна пропозиція для України буде близькою до озвучених Парижем і Берліном ініціатив.

Однак, за словами українського чиновника, Київ побоюється, що будь-яку пом'якшену концепцію втомлені від війни українців сприймуть як недостатню заміну справжньому членству. Водночас він визнав, що деякі елементи ініціатив Франції та Німеччини "можуть бути корисними".

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року. Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.