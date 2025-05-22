Німеччина суттєво збільшить витрати на оборону: Мерц назвав нові цифри

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається зробити армію ФРН найсильнішою в Європі на тлі загрози з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Глава уряду вперше публічно висловився за витрати на оборону до 5% німецької економіки.
"Ми рухаємося до зобов’язання виділяти 3,5% відповідно до квоти НАТО на військові закупівлі, а також додаткові 1,5% на інфраструктуру, що має військове значення. Ці 1,5% мають спрямовуватися на мости або дороги для транспортування", - заявив Мерц у середу в Берліні під час заходу, організованого німецькою лобістською будівельною групою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок, 20 травня, в Брюсселі повідомив, що Берлін планує поступово збільшувати оборонний бюджет на кілька мільярдів євро, або на 0,2 відсоткових пункти щорічно, впродовж наступних п’яти-семи років.
"Йдеться не про 5% вже цього року. Найважливіше - це розпочати і виконати вимоги НАТО", - сказав Пісторіус журналістам.
Минулого тижня у парламенті в Берліні Мерц заявив, що пріоритетом уряду є перетворення збройних сил Німеччини на найсильнішу звичайну армію Європи для протидії загрозі з боку Росії. Однак до середи він утримувався від озвучення конкретної цифри підвищення видатків.
Видання нагадало, що така заява Мерца пролунала через два дні після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, яка не принесла конкретного прогресу у справі завершення війни в Україні.
Багато європейських лідерів сприйняли заяви Трампа після цієї розмови як спробу дистанціювати США від конфлікту, що вже стало поштовхом для збільшення оборонних витрат у регіоні.
Нагадаємо, ще у січні президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити витрати на оборону з 2% до 5% свого ВВП. Таким чином глава Білого дому намагається знизити фінансове навантаження на США.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам витрачати 3,5% ВВП на основні потреби оборони та ще 1,5% на пов’язані з обороною напрямки до 2032 року.
Очікується, що лідери країн-членів НАТО затвердять нову ціль щодо оборонних витрат під час саміту в Гаазі 24-26 червня.
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