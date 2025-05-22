Германия существенно увеличит расходы на оборону: Мерц назвал новые цифры

Глава правительства впервые публично поддержал за расходы на оборону до 5% немецкой экономики.

"Мы движемся к обязательству выделять 3,5% в соответствии с квотой НАТО на военные закупки, а также дополнительные 1,5% на инфраструктуру, имеющую военное значение. Эти 1,5% должны направляться на мосты или дороги для транспортировки", - заявил Мерц в среду в Берлине во время мероприятия, организованного немецкой лоббистской строительной группой.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 20 мая, в Брюсселе сообщил, что Берлин планирует постепенно увеличивать оборонный бюджет на несколько миллиардов евро, или на 0,2 процентных пункта ежегодно, в течение следующих пяти-семи лет.

"Речь идет не о 5% уже в этом году. Самое важное - это начать и выполнить требования НАТО", - сказал Писториус журналистам.

На прошлой неделе в парламенте в Берлине Мерц заявил, что приоритетом правительства является превращение вооруженных сил Германии в самую сильную обычную армию Европы для противодействия растущей угрозе со стороны России. Но до среды он воздерживался от озвучивания конкретной цифры повышения расходов.

Издание напомнило, что такое заявление Мерца прозвучало через два дня после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который не принес конкретного прогресса в деле завершения войны в Украине.

Многие европейские лидеры восприняли заявления Трампа после этого разговора как попытку дистанцировать США от конфликта, что уже стало толчком для увеличения оборонных расходов в регионе.