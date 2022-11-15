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Германия создаст в Словакии сервисный центр для ремонта переданного Украине вооружения

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Вторник 15 ноября 2022 11:35
Германия создаст в Словакии сервисный центр для ремонта переданного Украине вооружения Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия создаст в Словакии сервисный центр для обслуживания и ремонта вооружения, которое она поставляла Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы достигли согласия, и мы можем начать работу немедленно, чтобы все поставленное оборудование (Украина - ред.) можно было отремонтировать после выхода из боя", - сказала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт журналистам.

Кроме того, по ее словам, к июню Берлин планирует обучить около 5 тысяч украинских военных в Германии в рамках учебной миссии ЕС.

Напомним, ранее Германия передала ВСУ дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo.

Кроме того, Германия предоставит Украине 1 млрд евро помощи для безопасности в киберпространстве.

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