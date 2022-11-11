Німеччина надасть Україні один мільярд євро допомоги: на що витратять гроші

Німеччина надасть Україні один мільярд євро допомоги для безпеки у кіберпросторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Бундестагу Робіна Вагенера, яку приводить Reuters .

"Частина цієї суми піде на підтримку груп, які реєструють докази порушень прав людини та воєнних злочинів", - заявив Вагенер.

Як повідомляється, уряд Німеччини виділив додатково 1 млрд євро із федерального бюджету на 2023 рік для підтримки України, при цьому кошти, серед іншого, будуть направлені для забезпечення безпеки в кіберпросторі.

"Бюджет України ясно показує, що наша підтримка виходить далеко за межі важливих і необхідних постачань зброї", - повідомляє Вагенер.

Додаткові кошти також будуть спрямовані на підтримку громадянського суспільства у ширшому регіоні, включаючи захист журналістів у Білорусії, Росії та Україні. Кошти виділяються на тлі суперечок про те, чи слід Німеччині активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки.

Як пише Reuters, це стало перемогою партії "Зелених", яка є найрішучішим прихильником військової підтримки України з початку війни РФ проти України. До цього партія виступала проти постачання зброї до зон конфліктів.