Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ

Міністри транспорту цих країн обговорили пропозицію Єврокомісії щодо введення мораторію на продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, і дійшли висновку, що план потребує термінового коригування.

У лютому Європарламент схвалив заборону на торгівлю новими машинами з традиційними паливними моторами. Однак у низці країн виступають проти такого радикального мораторію.

За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, ця пропозиція має бути негайно змінена. Неформальний альянс запропонував залишити можливість використання ДВЗ на синтетичному паливі. Воно вуглецево-нейтральне і може виступати як альтернатива електриці.

"Заборона на двигун внутрішнього згоряння, коли він може працювати без шкоди для клімату, здається нам неправильним підходом", - заявив Віссінґ.

Також він висловлював побоювання з приводу масових звільнень, які спричинить різку зміну індустрії. Деякі виробники вже інвестують у синтетичне паливо, а також ДВС, де замість бензину використовується стислий водень.