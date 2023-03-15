Германия создала альянс, чтобы противостоять запрету автомобилей с ДВС

Министры транспорта этих стран обсудили предложение Еврокомиссии по введению моратория на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, и пришли к выводу, что план требует срочной корректировки.

В феврале Европарламент одобрил грядущий запрет на торговлю новыми машинами с традиционными топливными моторами. Однако в ряде стран выступают против столь радикального моратория.

По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, данное предложение должно быть немедленно изменено. Неформальный альянс предложил оставить возможность использования ДВС на синтетическом топливе. Оно углеродно-нейтральное и может выступать в качестве альтернативы электричеству.

"Запрет на двигатель внутреннего сгорания, когда он может работать без вреда для климата, кажется нам неправильным подходом", - заявил Виссинг.

Также он высказывал опасения по поводу массовых увольнений, которые повлечет за собой резкое изменение индустрии. Некоторые производители уже инвестируют в синтетическое топливо, а также в ДВС, где вместо бензина используется сжатый водород.