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Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку

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Київ, П'ятниця 03 березня 2023 04:33
Продажі нових автомобілів в Україні в лютому зросли: названо лідерів ринку Фото: продаж нових автомобілів в Україні в лютому зріс на 7% (global.toyota)
Автор: Константин Широкун

У лютому 2023 року в Україні було продано майже 3,8 тисяч нових автомобілів, що на 7% більше, ніж у січні, але на 30% менше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

На першому місці з продажу нових машин - Toyota з результатом 481 автомобіль. Друге місце стабільно займає Volkswagen, на користь якого зараз працюють постачання електромобілів. Зростання також демонструвала Renault, що досягла частки ринку 10,7%.

Збільшували продажі також Skoda, Honda та Hyundai. Також у десятці найпопулярніших брендів розташувалися BMW та Mercedes-Benz. У зв'язку з популярністю електромобілів у США та Китаї, значно активізувався "сірий" ринок. В обхід офіційних імпортерів переважно завозяться Honda та Volkswagen.

Загалом, за 2 місяці автодилери вже реалізували 7,3 тисяч нових автомобілів, що менше торішнього показника на 33%.

Раніше повідомлялося, що Європарламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів, які є частиною пакету Fit for 55.

Також ми писали, що в Росії в 2022 році було вироблено лише 620 тисяч автомобілів, що є новим історичним мінімумом.

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Автомобільний ринок Toyota Motor Corp Volkswagen Renault
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