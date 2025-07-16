Після обстрілу України Трамп зателефонував Мерцу й запропонував 5 Patriot, - ЗМІ

Після чергової російської атаки на Україну президент США Дональд Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. У розмові він підтримав ініціативу німецького лідера щодо допомоги Києву, чим здивував його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Wall Street Journal.

Видання пише, що зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО.

Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення. У неформальному тоні він навіть жартома назвав Трампа "татком".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з Трампом у Білому домі в червні, після чого майже щотижня спілкувався з ним телефоном.

Під час однієї з таких розмов, 3 липня, Мерц запропонував придбати для України дві системи ППО Patriot - після того, як США зупинили військову допомогу Києву.

Як зазначає WSJ, Трамп, імовірно, не був поінформований про призупинення допомоги, тож прямо під час розмови звернувся до присутнього міністра оборони Піта Гегсета: "Піте, що відбувається?".

За кілька днів, побачивши руйнування внаслідок чергової атаки РФ на Україну, Трамп сам зателефонував Мерцу та не лише погодився на його пропозицію, а й запропонував поставити п’ять систем Patriot замість двох.

За інформацією видання, такий крок Трампа здивував канцлера Німеччини. Він зрозумів, що президент США почав втрачати терпіння до російського диктатора Володимира Путіна.

Мерц одразу погодився на купівлю п’яти комплексів, хоч для цього йому ще доведеться знайти необхідне фінансування разом з європейськими партнерами.