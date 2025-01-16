"Good will" замало. Зеленський розповів, з ким обговорює відправку військових в Україну

Україна вже обговорює питання відправки миротворців з партнерами. Водночас Київ не розглядатиме жодних гарантій безпеки без Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Відправка миротворців

"Сьогодні ми проговорюємо цю французьку ініціативу щодо розміщення військового контингенту. Говорили про це з Макроном (Еммануель Макрон, президент Франції, - ред.), говорили з Польщею, з нашими Балтійськими партнерами. Обговорюємо і з Британією", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що наразі розкривати будь-які деталі щодо цього питання зарано. Однак, діалог ведеться саме з тими партнерами, які дійсно готові піти на цей крок, оскільки "Good, will" малувато".

У тому ж числі, як пояснив Зеленський, недоречно говорити й про чисельність військового контингенту, оскільки це залежатиме від формату гарантій безпеки, які отримає Україна. Сама ж відправка військ може бути лише сегментом майбутніх гарантій.

Жодних гарантій безпеки без США

"У будь-якому випадку, ми не розглядаємо будь-які гарантії без США. Тому і про деталі зарано говорити. Ми предметної розмови щодо гарантій безпеки з новою адміністрацією США ще не проводили", - додав він.

Президент пояснив, що діалог з новою адміністрацією Штатів щодо гарантій безпеки лише очікується. Вже після цього можна буде мати уявлення про майбутню конструкцію безпеки країни.

Питання відправки іноземних військ до України

Обговорення відправки миротворців вже тривають. Ініціатором, як й відзначав вище президент, був французький лідер Макрон, але спочатку його пропозиція викликала лише жваву дискусію серед держав, які підтримують Україну. Так чи інакше, були й ті країни, які висловили готовність розглянути таку перспективу.

Як відзначав раніше Зеленський, відправка західних військ до України є одним з найкращих інструментів, щоб примусити ворога до миру.