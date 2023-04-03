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Німеччина, слідом за Італією, також може заблокувати доступ до ChatGPT

Фото: Німеччина, слідом за Італією, також може заблокувати доступ до ChatGPT (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина може піти по слідах Італії й також заблокувати доступ до Chat-GPT - чат-боту зі штучним інтелектом. Усе через побоювання щодо безпеки з конфіденційністю.

Про це заявив німецький комісар із захисту даних Ульріх Кельбер, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кельбер відзначив, що Німеччина може піти на такий крок, оскільки це підпадає під юрисдикцію влади, однак наразі жодних поточних планів щодо цього не існує.

Комісар із захисту даних зауважив, що Берлін вже звернувся до Риму щодо надання додаткової інформації про тимчасову заборону ChatGPT в Італії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю.

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