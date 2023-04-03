Германия, вслед за Италией, также может заблокировать доступ к ChatGPT

Германия может пойти по следам Италии и также заблокировать доступ к Chat-GPT - чат-боту с искусственным интеллектом. Все из-за опасений относительно безопасности с конфиденциальностью.
Об этом заявил немецкий комиссар по защите данных Ульрих Кельбер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кельбер отметил, что Германия может пойти на такой шаг, поскольку это подпадает под юрисдикцию властей, однако пока никаких текущих планов на этот счет не существует.
Комиссар по защите данных отметил, что Берлин уже обратился к Риму о предоставлении дополнительной информации о временном запрете ChatGPT в Италии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.