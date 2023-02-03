Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні та веде переговори про Gepard

Постачання танків Leopard в Україну може відбутися будь-коли після їх ремонту, повідомляє видання з посиланням на джерела в уряді.

Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Україні, якщо Київ погодиться їх купити.

Декілька німецьких офіційних осіб обговорили з міністерством закордонних справ Катару можливу купівлю 15 танків Gepard, які Доха закупила задля безпеки стадіонів чемпіонату світу, повідомила газета, додавши, що Берлін намагався отримати більше боєприпасів з Катару.

"Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це допомогло б українцям", - сказав міністр оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Саме після цього американський президент Джо Байден і погодився передати Україні танки Abrams. Це й змусило Берлін дати дозвіл на постачання танків Leopard.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Також раніше ми писали, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.