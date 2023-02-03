Германия одобрила поставки Leopard 1 Украине и ведет переговоры о Gepard

Поставка танков Leopard в Украину может произойти в любое время после их ремонта, сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят отремонтировать десятки танков Leopard 1 и могли бы поставить их Украине, если Киев согласится их купить.

Несколько немецких официальных лиц обсудили с министерством иностранных дел Катара возможную покупку 15 танков Gepard, которые Доха закупила для обеспечения безопасности стадионов чемпионата мира, сообщила газета, добавив, что Берлин пытался получить больше боеприпасов из Катара.

"Gepard очень хорошо зарекомендовали себя в войне на Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это определенно помогло бы украинцам", - сказал министр обороны Германии Бориса Писториуса.

Именно после этого американский президент Джо Байден и согласился передать Украине танки Abrams. Это и заставило Берлин дать разрешение на поставку танков Leopard.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Также ранее мы писали, что западные партнеры передадут Украине 321 танк в рамках военной помощи через российское вторжение.

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