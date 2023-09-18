Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Taurus Україні, - голова Міноборони

Влада Німеччини поки не вирішила передавати українським військовим далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 кілометрів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Bild .

Чиновник нагадав, що Німеччина вже надала Україні бойові танки Leopard та сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. При цьому країна посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.

"Обов'язок всього німецького уряду - дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових та технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus", - зазначив Пісторіус.

За його словами, зараз німецька влада веде переговори з Україною про умови використання Taurus, у тому числі про завдання ударів тільки на українській території та розгортання ракет, для чого може знадобитися допомога Бундесверу.

Передача Taurus Україні

Нагадаємо, останні кілька місяців у Німеччині обговорюють постачання в Україну ракет Taurus. Нашій країні потрібне таке озброєння для того, щоб завдавати ударів по тилових позиціях російських окупантів.

Ще 15 вересня Пісторіус розповідав, що рішення про передачу можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів.

При цьому в Бундестазі заявляли, що постачання блокує лише канцлер Олаф Шольц.