ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия еще не приняла решения о передаче Taurus Украине, - глава Минобороны

Берлин, Понедельник 18 сентября 2023 21:41
UA EN RU
Германия еще не приняла решения о передаче Taurus Украине, - глава Минобороны Фото: Германия еще не приняла решения о передаче Taurus Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Германии пока не решили передавать украинским военным дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Bild.

Чиновник напомнил, что Германия уже предоставила Украине боевые танки Leopard и современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. При этом страна занимает второе место в мире по объему военной поддержки Украины.

"Обязанность всего немецкого правительства – очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это нелегко. Немецкое правительство еще не решило, отправлять ли крылатые ракеты Taurus", - отметил Писториус.

По его словам, сейчас немецкие власти ведут переговоры с Украиной об условиях использования Taurus, в том числе о нанесении ударов только на украинской территории и развертывании ракет, для чего может понадобиться помощь Бундесвера.

Передача Taurus Украине

Напомним, последние несколько месяцев в Германии обсуждают поставки в Украину ракет Taurus. Нашей стране нужно такое вооружение для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

Еще 15 сентября Писториус рассказывал, что решение о передаче могут принять в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Помощь Украине Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ
Пробита линия обороны РФ. Сырский рассказал об обстановке под Бахмутом после успехов ВСУ
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна