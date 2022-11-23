Німеччина сенсаційно поступилася збірній Японії на ЧС-2022

Несподіваною вольовою перемогою національної команди Японії завершився матч 1-го туру проти збірної Німеччини в квартеті E чемпіонату світу в Катарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група E, 1-й тур
Німеччина – Японія – 1:2
Голи: Гюндоган, 33 (пенальті) – Доан, 75, Асано, 83
У перші півгодини активнішими були підопічні Гансі Фліка, хоча й "сині самураї" намагалися впіймати німців у контратаках або запресингувати до помилок. Першим нагоду змарнував Рюдігер – пробив головою поруч зі стійкою після кутового. А потужний постріл Гюндогана з меж штрафного на себе прийняв Йосіда.
Та хавбек "Манчестер Сіті" таки досягнув цілі. Кімміх на 33-й хвилині класно закинув Рауму до вільної зони, той обіграв голкіпера та був ним збитий – пенальті. До позначки підійшов якраз Гюндоган і впевнено реалізував одинадцятиметровий.
У роздягальню Бундестім могла піти з подвійною перевагою. Затяжна атака німецької збірної завершилася сейвом Гонди, але м'яч підхопив Гнабрі та прострілив на Гаверца, який відправив м'яч у сітку. Щоправда, з положення поза грою.
На старті другої половини Німеччина знову могла забивати. Це Гнабрі вискочив на ударну позицію після передачі Мюллєра та намагався поцілити в ближню дев'ятку. Та японцям пощастило – м'яч облизнув поперечину та полетів за межі поля.
На 61-й хвилині близьким до дублю був Гюндоган, але його постріл у дальній нижній кут метрів із десяти прийняла на себе стійка. А ще за десять хвилин справжні дива в рамці воріт продемонстрував Гонда, який впродовж однієї атаки 4 рази (!) парирував удари німців – один від Гоффмана та три у виконанні Гнабрі.
Цей подвиг явно надихнув збірну Японії. Представник Азії на ЧС-2022 полетів уперед і в кінцівці матчу забив двічі. Спершу Мінаміно отримав пас у карній зоні німців і прострілив уздовж воріт. Нойєр відбив м'яч, але прямісінько на Доана, який з кількох метрів був точним.
А на 85-й хвилині героєм Японії став Асано. На чужу половину м'яч відправив Ітакура, там сферу підхопив форвард німецького "Бохума", на швидкості протягнув його до штрафного майданчика Бундестім і потужно пробив під поперечину з гострого кута – 1:2 у підсумку!
До слова, вранці опублікували прев'ю групи H ЧС-2022 зі збірними Португалії, Гани, Уругваю і Південної Кореї.
Нагадаємо, що напередодні Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.
Відзначимо, що раніше підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.