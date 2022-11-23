Германия сенсационно уступила сборной Японии на ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа E, 1-й тур

Германия – Япония – 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (пенальти) – Доан, 75, Асано, 83

В первые полчаса более активными были подопечные Ханси Флика, хотя и "синие самураи" пытались поймать немцев в контратаках либо запрессинговать до ошибок. Первым возможность упустил Рюдигер – пробил головой рядом со стойкой после углового. А мощный выстрел Гюндогана из пределов штрафной на себя принял Есида.

Но хавбек "Манчестер Сити" все же достиг цели. Киммих на 33-й минуте классно забросил Рауму в свободную зону, тот обыграл голкипера и был им сбит – пенальти. К отметке подошел как раз Гюндоган и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В раздевалку Бундестим могла уйти с двойным преимуществом. Затяжная атака немецкой сборной завершилась сэйвом Гонды, но мяч подхватил Гнабри и прострелил на Хаверца, отправившего мяч в сетку. Правда, из положения вне игры.

На старте второй половины Германия снова могла забивать. Это Гнабри выскочил на ударную позицию после передачи Мюллера и пытался попасть в ближнюю девятку. Но японцам повезло – мяч облизнул перекладину и улетел за пределы поля.

На 61-й минуте близким к дублю был Гюндоган, но его выстрел в дальний нижний угол метров с десяти приняла на себя стойка. А еще через десять минут настоящие чудеса в рамке ворот продемонстрировал Гонда, парировавший в течение одной атаки удары немцев 4 раза (!) – один от Хоффмана и три в исполнении Гнабри.

Этот подвиг явно вдохновил сборную Японии. Представитель Азии на ЧМ-2022 улетел вперед и в концовке матча забил дважды. Сначала Минамино получил пас в штрафной немцев и прострелил вдоль ворот. Нойер отбил мяч, но прямо на Доана, который с нескольких метров был точным.

А на 85-й минуте героем Японии стал Асано. На чужую половину мяч отправил Итакура, там сферу подхватил форвард немецкого "Бохума", на скорости протащил его в штрафную Бундестим и мощно пробил под перекладину с острого угла – 1:2 в итоге!