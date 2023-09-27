UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина розслідує можливий воєнний злочин росіян у Гостомелі

Ілюстративне фото: Німеччина розслідує можливий воєнний злочин росіян у Гостомелі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування можливого воєнного злочину російських окупантів, від якого постраждав німець, у Гостомелі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Речник прокуратури у відповідь на запит інформаційної агенції dpa повідомив, що відомство розпочало первинне персональне розслідування в середині липня.

Стверджується, що цивільні особи, в тому числі одна людина з німецьким громадянством, були обстріляні і поранені російськими силами в українському місті.

"У зв'язку з цим існує початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів", - сказали у прокуратурі, додавши, що вони підтримують тісний контакт з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання.

Додамо, що раніше Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, задля того, аби зібрати якомога більше доказів без конкретних обвинувачених.

Звірства росіян в Київській області

Російським окупантам вдалося захопити частину населених пунктів Київської області у перший місяць повномасштабної війни.

Після того, як у квітні 2022 року наші захисники повністю звільнили від загарбників Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти увесь світ побачив звірства над мирними жителями, які вчиняли окупанти.

З моменту деокупації знайшли 1374 тіла людей, 717 з яких було вбито з вогнепальної зброї. При цьому зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.

Більше про те, як росіяни залишили територію Київської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГостомельРосійська Федерація