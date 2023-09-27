Німеччина розслідує можливий воєнний злочин росіян у Гостомелі

Речник прокуратури у відповідь на запит інформаційної агенції dpa повідомив, що відомство розпочало первинне персональне розслідування в середині липня.

Стверджується, що цивільні особи, в тому числі одна людина з німецьким громадянством, були обстріляні і поранені російськими силами в українському місті.

"У зв'язку з цим існує початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів", - сказали у прокуратурі, додавши, що вони підтримують тісний контакт з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання.

Додамо, що раніше Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, задля того, аби зібрати якомога більше доказів без конкретних обвинувачених.

Звірства росіян в Київській області

Російським окупантам вдалося захопити частину населених пунктів Київської області у перший місяць повномасштабної війни.

Після того, як у квітні 2022 року наші захисники повністю звільнили від загарбників Ірпінь, Бучу, Гостомель та інші населені пункти увесь світ побачив звірства над мирними жителями, які вчиняли окупанти.

З моменту деокупації знайшли 1374 тіла людей, 717 з яких було вбито з вогнепальної зброї. При цьому зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.

Більше про те, як росіяни залишили територію Київської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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