Германия расследует возможное военное преступление россиян в Гостомеле

Спикер прокуратуры в ответ на запрос информационного агентства dpa сообщил, что ведомство начало первичное персональное расследование в середине июля.

Утверждается, что гражданские лица, в том числе один человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими силами в украинском городе.

"В связи с этим существует первоначальное подозрение в совершении военных преступлений", - сказали в прокуратуре, добавив, что они поддерживают тесный контакт с украинскими правоохранительными органами для выяснения этого вопроса.

Добавим, что ранее Федеральная прокуратура Германии инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в течение марта 2022 года, для того, чтобы собрать как можно больше доказательств без конкретных обвиняемых.

Зверства россиян в Киевской области

Российским оккупантам удалось захватить часть населенных пунктов Киевской области в первый месяц полномасштабной войны.

После того, как в апреле 2022 года наши защитники полностью освободили от захватчиков Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты, весь мир увидел зверства над мирными жителями, которые совершали оккупанты.

С момента деоккупации нашли 1374 тела людей, 717 из которых были убиты из огнестрельного оружия. При этом пропавшими без вести до сих пор считается 281 человек. Также еще не опознаны более 190 тел.

Больше о том, как россияне покинули территорию Киевской области - читайте в материале РБК-Украина.

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