Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з Росією, - WSJ

Як повідомляє видання, близько 2,5 років тому 12 високопоставлених німецьких офіцерів зібралися у військовому комплексі в Берліні, щоб працювати над секретним планом на випадок війни з Росією. Тепер вони поспішають його імплементувати.

Йдеться про "Операційний план Німеччина" (Operation Plan Germany) - секретний документ обсягом 1200 сторінок.

У плані детально описано, як близько 800 тисяч німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. У ньому також позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони будуть просуватися, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху.

Зазначається, що план є найчіткішим на сьогодні проявом того, що його автори називають підходом до війни "за участю всього суспільства".

WSJ підкреслює, що німецькі чиновники заявили, що очікують, що Росія буде готова та бажатиме напасти на НАТО у 2029 році. Але низка шпигунських інцидентів, диверсійних атак та вторгнень у повітряний простір Європи, багато з яких західна розвідка приписує Москві, свідчить про те, що вона може готуватися до більш раннього нападу.

Як пише видання, аналітики також вважають, що "можливе припинення вогню в Україні, на якому США наполягають цього тижня, може звільнити час та ресурси для Росії для підготовки дій проти членів НАТО в Європі".

"Мета полягає в тому, щоб запобігти війні, чітко давши зрозуміти нашим ворогам, що якщо вони нападуть на нас, то не досягнуть успіху", - сказав високопоставлений військовий офіцер і один із перших авторів плану, відомого у військових колах як OPLAN DEU.

Повідомляється, що зараз OPLAN "розміщений в ізольованій "червоній мережі" військових, перебуває у другій редакції".

За даними видання, команда генерал-лейтенанта Андре Бодеманн, ветерана Косово та Афганістану, завершила першу версію плану до березня минулого року, спираючись на відгуки зростаючого кола міністерств, урядових установ та місцевих органів влади.

Зокрема, увага приділяється інфраструктурі. У довгостроковій перспективі Берлін має намір витратити 166 млрд євро на 2029 рік на інфраструктуру, зокрема понад 100 млрд євро на давно занедбані залізниці, і приділити пріоритетну увагу інфраструктурі подвійного призначення.

WSJ зазначає, що у війні з Росією Німеччина більше не буде державою на передовій, а стане плацдармом. Окрім деградованої інфраструктури, їй доведеться боротися зі скороченими військовими силами та новими загрозами, такими як безпілотники.

Недоліки законодавства мирного часу також ускладнили для Німеччини захист від диверсії - однієї з найбільших загроз, з якими стикається OPLAN.

Водночас Бундесвер оптимістично налаштований щодо свого прогресу.

"Враховуючи, що ми почали з чистого аркуша на початку 2023 року, ми дуже задоволені тим, де ми сьогодні. Це дуже складний продукт", - сказав офіцер і співавтор OPLAN.

Як показали нещодавні стрес-тести, ще є над чим працювати, щоб план і реальність узгодилися. Найбільша невизначеність, з якою стикаються автори плану, полягає в тому, скільки у них часу.