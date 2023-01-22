Німеччина розробляє нову стратегію відносин із Китаєм, - міністр фінансів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина має знижувати свою залежність від Китаю поступово, оскільки різке відокремлення від китайського ринку призведе до втрати робочих місць у найбільшій економіці Європи.

"Відділення нашої економіки від китайського ринку не відповідає інтересам робочих місць у Німеччині", - зазначив Лінднер.

За його словами, пріоритетними для німецької економіки в найближчі роки та десятиліття мають стати інші світові регіони та ринки.

"Для цього мають бути покращені політичні умови", - наголосив міністр фінансів Німеччини.