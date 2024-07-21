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Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації

Фото: Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Німеччини працює над документом, що буде спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через збройну агресію Росії в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче "вибити" більше грошей на оборону. Він заявив, що розчарований проєктом бюджету на 2025 рік.

Ми повідомляли, що днями уряд Німеччини ухвалив проєкт бюджету на наступний рік.

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