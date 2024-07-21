Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації

Нагадаємо, ми повідомляли, що через збройну агресію Росії в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче "вибити" більше грошей на оборону. Він заявив, що розчарований проєктом бюджету на 2025 рік.

Ми повідомляли, що днями уряд Німеччини ухвалив проєкт бюджету на наступний рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.