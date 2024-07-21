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Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации

Фото: Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Германии работает над документом, направленным на модернизацию оборонной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, мы сообщали, что из-за вооруженной агрессии России в Украине министр обороны Германии Борис Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону. Он заявил, что разочарован проектом бюджета на 2025 год.

Мы сообщали, что на днях правительство Германии приняло проект бюджета на следующий год.

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