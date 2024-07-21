Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации

Напомним, мы сообщали, что из-за вооруженной агрессии России в Украине министр обороны Германии Борис Писториус хочет "выбить" больше денег на оборону. Он заявил, что разочарован проектом бюджета на 2025 год.

Мы сообщали, что на днях правительство Германии приняло проект бюджета на следующий год.

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