Німеччина розраховує, що Трамп чинитиме тиск на РФ для припинення вогню
Німеччина розраховує на те, що Сполучені Штати Америки посилять тиск на Росію для негайного припинення вогню в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після зустрічі міністрів ЄС в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.
Таку заяву глава МЗС Німеччини зробив після телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка відбулася вчора, 19 травня.
"Ми неодноразово давали зрозуміти, що очікуємо від Росії одного - негайного припинення вогню без попередніх умов. Протвережує той факт, що Росія не зробила цього кроку, і нам доведеться реагувати. Ми також очікуємо, що наші союзники зі США не потерплять цього", - сказав Вадефул.
За його словами, як у Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах існує значна готовність розглянути можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії.
При цьому міністр не поділився жодними подробицями щодо того, якими можуть бути ці додаткові санкції.
Розмова Трампа з Путіним та Зеленським
Нагадаємо, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Українському президенту американський лідер телефонував двічі, перший раз - перед дзвінком Путіну.
Після переговорів Трамп заявив, що Росія та Україна повинні сісти за стіл переговорів й досягти припинення вогню та війни.
Також після розмови з Путіним Трамп заявив, не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.
Крім того, американський лідер охарактеризував свою бесіду з Путіним як таку, що мала "певний "прогрес".
Навіщо Трамп дзвонив Путіну і що про це каже Зеленський, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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