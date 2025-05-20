Германия рассчитывает, что Трамп будет оказывать давление на РФ для прекращения огня
Германия рассчитывает на то, что Соединенные Штаты Америки усилят давление на Россию для немедленного прекращения огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи министров ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.
Такое заявление глава МИД Германии сделал после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся вчера, 19 мая.
"Мы неоднократно давали понять, что ожидаем от России одного - немедленного прекращения огня без предварительных условий. Отрезвляет тот факт, что Россия не сделала этого шага, и нам придется реагировать. Мы также ожидаем, что наши союзники из США не потерпят этого", - сказал Вадефул.
По его словам, как в Европейском Союзе, так и в Соединенных Штатах существует значительная готовность рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против России.
При этом министр не поделился никакими подробностями относительно того, какими могут быть эти дополнительные санкции.
Разговор Трампа с Путиным и Зеленским
Напомним, вчера, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинскому президенту американский лидер звонил дважды, первый раз - перед звонком Путину.
После переговоров Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня и войны.
Также после разговора с Путиным Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию. Но не исключил применения такого механизма в будущем.
Кроме того, американский лидер охарактеризовал свою беседу с Путиным как такую, что имела "определенный "прогресс".
Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский, - читайте в материале РБК-Украина.
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