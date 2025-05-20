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Германия рассчитывает, что Трамп будет оказывать давление на РФ для прекращения огня

Германия, Вторник 20 мая 2025 18:45
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Германия рассчитывает, что Трамп будет оказывать давление на РФ для прекращения огня Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия рассчитывает на то, что Соединенные Штаты Америки усилят давление на Россию для немедленного прекращения огня в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль после встречи министров ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Такое заявление глава МИД Германии сделал после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоялся вчера, 19 мая.

"Мы неоднократно давали понять, что ожидаем от России одного - немедленного прекращения огня без предварительных условий. Отрезвляет тот факт, что Россия не сделала этого шага, и нам придется реагировать. Мы также ожидаем, что наши союзники из США не потерпят этого", - сказал Вадефул.

По его словам, как в Европейском Союзе, так и в Соединенных Штатах существует значительная готовность рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против России.

При этом министр не поделился никакими подробностями относительно того, какими могут быть эти дополнительные санкции.

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

Напомним, вчера, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинскому президенту американский лидер звонил дважды, первый раз - перед звонком Путину.

После переговоров Трамп заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и достичь прекращения огня и войны.

Также после разговора с Путиным Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию. Но не исключил применения такого механизма в будущем.

Кроме того, американский лидер охарактеризовал свою беседу с Путиным как такую, что имела "определенный "прогресс".

Зачем Трамп звонил Путину и что об этом говорит Зеленский, - читайте в материале РБК-Украина.

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