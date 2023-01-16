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Німеччина розпочала перекидання систем ППО Patriot до Польщі, - Spiegel

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Понеділок 16 січня 2023 14:23
Німеччина розпочала перекидання систем ППО Patriot до Польщі, - Spiegel Фото: ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина розпочала процес перекидування систем ППО Patriot до Польщі. Перші військові Бундесверу вже виїхали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Системи ППО будуть перекинуті вже найближчими днями. Загалом три одиниці Patriot захищатимуть критичну інфраструктуру Польщі поруч з кордоном з Україною.

Зазначається, що ППО також оборонятиме важливий пункт передачі допомоги ЗСУ. Протягом останніх тижнів Німеччина проводила розвідку в районі вантажної станції Замость, де за 30 кілометрів від польсько-українського кордону завантажують вантажі з гуманітарною допомогою й військовими матеріалами для України.

Очікується, що кордон оборонятимуть 3 батареї Patriot й близько 600 військовослужбовців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у німецькому уряді пояснили, чому Берлін не може передати ППО Patriot Україні.

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