Німеччина "роздратувала" союзників по НАТО через назву програми для України, - ЗМІ

Як зазначають німецькі видання, у НАТО хочуть назвали програму NATO Mission Ukraine. Але Німеччина не вдоволена словом "місія". На думку Берліна, це може створити враження, що союзники хочуть відправити війська в Україну, а російська пропаганда нібито може скористатися цим для дезінформації.

ЗМІ зазначають, що для більшості союзників аргументи Німеччини виглядають абсолютно незрозумілими та "непотрібним озиранням на Росію".

Берлін пропонує назвати програму Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дослівно це описує суть програми НАТО - координація військової допомоги Україні. Інші союзники не підтримали цю ідею.