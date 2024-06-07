RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия "разозлила" союзников по НАТО из-за названия программы для Украины, - СМИ

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия придирается к названию программы поддержки НАТО для Украины. Берлин своими действиями "разозлил" союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечают немецкие издания, в НАТО хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия не удовлетворена словом "миссия". По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда якобы может воспользоваться этим для дезинформации.

СМИ отмечают, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и "ненужным оглядыванием России".

Берлин предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть программы НАТО - координация военной помощи Украине. Остальные союзники не поддержали эту идею.

 

Что этому предшествовало

Напомним, ранее западные издания заявили, что контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО. Причиной такого решения является желание партнеров защитить группу помощи Украины от возможного президентства Дональда Трампа.

В НАТО подтвердили, что хотят предоставить "Рамштайну" более надежную и институциональную основу. По словам генсека Йенса Столтенберга, это даст возможность для долгосрочной поддержки Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО