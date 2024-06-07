Німеччина "роздратувала" союзників по НАТО через назву програми для України, - ЗМІ
Німеччина прискіпується до назви програми підтримки НАТО для України. Берлін своїми діями "роздратував" союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Як зазначають німецькі видання, у НАТО хочуть назвали програму NATO Mission Ukraine. Але Німеччина не вдоволена словом "місія". На думку Берліна, це може створити враження, що союзники хочуть відправити війська в Україну, а російська пропаганда нібито може скористатися цим для дезінформації.
ЗМІ зазначають, що для більшості союзників аргументи Німеччини виглядають абсолютно незрозумілими та "непотрібним озиранням на Росію".
Берлін пропонує назвати програму Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дослівно це описує суть програми НАТО - координація військової допомоги Україні. Інші союзники не підтримали цю ідею.
Що цьому передувало
Нагадаємо, раніше західні видання заявили, що Контактну групу з оборони України у форматі "Рамштайн" хочуть передати під контроль НАТО. Причиною такого рішення нібито є бажання партнерів захистити групу допомоги України від можливого президентства Дональда Трампа.
У НАТО підтвердили, що хочуть надати "Рамштайну" більш надійну та інституційну основу. За словами генсека Єнса Столтенберга, це дасть можливість для довгострокової підтримки України.
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