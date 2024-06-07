Германия "разозлила" союзников по НАТО из-за названия программы для Украины, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечают немецкие издания, в НАТО хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия не удовлетворена словом "миссия". По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда якобы может воспользоваться этим для дезинформации.

СМИ отмечают, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и "ненужным оглядыванием России".

Берлин предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть программы НАТО - координация военной помощи Украине. Остальные союзники не поддержали эту идею.