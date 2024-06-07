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Германия "разозлила" союзников по НАТО из-за названия программы для Украины, - СМИ

Берлин, Пятница 07 июня 2024 09:55
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Германия "разозлила" союзников по НАТО из-за названия программы для Украины, - СМИ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия придирается к названию программы поддержки НАТО для Украины. Берлин своими действиями "разозлил" союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечают немецкие издания, в НАТО хотят назвать программу NATO Mission Ukraine. Но Германия не удовлетворена словом "миссия". По мнению Берлина, это может создать впечатление, что союзники хотят отправить войска в Украину, а российская пропаганда якобы может воспользоваться этим для дезинформации.

СМИ отмечают, что для большинства союзников аргументы Германии выглядят совершенно непонятными и "ненужным оглядыванием России".

Берлин предлагает назвать программу Pledge Assistance Coordination and Training (PACT). Дословно это описывает суть программы НАТО - координация военной помощи Украине. Остальные союзники не поддержали эту идею.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее западные издания заявили, что контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО. Причиной такого решения является желание партнеров защитить группу помощи Украины от возможного президентства Дональда Трампа.

В НАТО подтвердили, что хотят предоставить "Рамштайну" более надежную и институциональную основу. По словам генсека Йенса Столтенберга, это даст возможность для долгосрочной поддержки Украины.

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