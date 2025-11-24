Німеччина проти повернення Росії до G8, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив різко проти повернення Росії до "Великої вісімки", як це передбачено в "мирному плані" США для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Фрідріх Мерц виключає повернення Росії до G8.
"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - заявив Мерц у неділю, 23 листопада, на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі.
Мерц наголосив, що повернення до формату G8 може бути узгоджено лише на основі консенсусу.
DW звертає увагу, що напередодні таку ж точку зору висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він також заявив, що передумов для повторного прийняття Росії до "Великої вісімки" немає.
Росію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. На той час саміт "Великої вісімки" мав відбутися в Сочі, але очільники інших семи держав відмовилися приїжджати на зустріч.
Зараз G7 складається з США, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Канади та Японії. Група вважається клубом держав із найрозвиненішими економіками.
Пропозиції щодо повернення Росії до G8
Про повернення Росії до G8 ішлося в мирному плані щодо України, який підготували США.
Зокрема, документ передбачає, що Росія зможе поступово повернутися до міжнародних форматів і реінтегруватися у світову економіку. Одним із пунктів визначено перспективу повернення РФ до G8.
У червні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці", то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.
Трамп поскаржився, що експрезидент США Барак Обама та експрем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим.