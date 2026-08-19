Німеччина профінансує відновлення укриття на ЧАЕС після удару РФ

Куди спрямують кошти

За словами очільника Міненерго, фінансування від німецької сторони перерахують на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Можливість залучення коштів Шмигаль обговорив під час особистої зустрічі з делегацією ФРН на чолі з Федеральним міністром з питань навколишнього середовища Карстеном Шнайдером.

"Дякую міністру Шнайдеру та німецькій делегації за візит на Чорнобильську АЕС. Цінуємо оперативне ухвалення рішення щодо коштів. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи", - наголосив Денис Шмигаль.

Під час візиту на ЧАЕС німецькі посадовці оглянули Арку НБК та її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на промисловому майданчику, а також вшанували пам’ять ліквідаторів.

Що відомо про пошкодження ЧАЕС

Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС був пошкоджений через удар російського дрона у лютому 2025 року.

За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, загальна вартість відновлювальних робіт становить близько 500 млн євро.

Раніше про готовність профінансувати відбудову укриття також заявили Європейська Комісія, США та Норвегія.