Німеччина профінансує відновлення укриття на ЧАЕС після удару РФ

Німеччина надасть 50 мільйонів євро на відбудову Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Об'єкт зазнав пошкоджень внаслідок атаки російського безпілотника.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
За словами очільника Міненерго, фінансування від німецької сторони перерахують на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).
Можливість залучення коштів Шмигаль обговорив під час особистої зустрічі з делегацією ФРН на чолі з Федеральним міністром з питань навколишнього середовища Карстеном Шнайдером.
"Дякую міністру Шнайдеру та німецькій делегації за візит на Чорнобильську АЕС. Цінуємо оперативне ухвалення рішення щодо коштів. Відновлення конфайнменту є надзвичайно важливим для забезпечення ядерної безпеки України та всієї Європи", - наголосив Денис Шмигаль.
Під час візиту на ЧАЕС німецькі посадовці оглянули Арку НБК та її інфраструктуру, нову сонячну електростанцію на промисловому майданчику, а також вшанували пам’ять ліквідаторів.
Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС був пошкоджений через удар російського дрона у лютому 2025 року.
За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, загальна вартість відновлювальних робіт становить близько 500 млн євро.
Раніше про готовність профінансувати відбудову укриття також заявили Європейська Комісія, США та Норвегія.
Нагадаємо, росіяни вже не вперше створюють загрози ядерній безпеці в районі Чорнобильської АЕС.
Зокрема, уночі 7 червня російський безпілотник влучив у будівлю на території сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. Внаслідок атаки ворожого БПЛА на Централізоване сховище на Київщині спалахнула пожежа.
На чергову провокацію Окупантів реагувало й вище керівництво країни. Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл ядерного сховища "перевищенням захмарної наглості РФ" та наголосив, що ворог завдав удару по цивільному об'єкту цілком свідомо.