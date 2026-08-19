Германия профинансирует восстановление укрытия на ЧАЭС после удара РФ

Куда направят средства

По словам главы Минэнерго, финансирование от немецкой стороны будет перечислено на Счет международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ).

Возможность привлечения средств Шмигаль обсудил во время личной встречи с делегацией ФРГ во главе с Федеральным министром по окружающей среде Карстеном Шнайдером.

"Спасибо министру Шнайдеру и немецкой делегации за визит на Чернобыльскую АЭС. Ценим оперативное принятие решения относительно средств. Восстановление конфайнмента чрезвычайно важно для обеспечения ядерной безопасности Украины и всей Европы", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Во время визита на ЧАЭС немецкие чиновники осмотрели Арку НБК и ее инфраструктуру, новую солнечную электростанцию на промышленной площадке, а также почтили память ликвидаторов.

Что известно о повреждениях ЧАЭС

Новый безопасный конфайнмент Чернобыльской АЭС был поврежден из-за удара российского дрона в феврале 2025 года.

По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, общая стоимость восстановительных работ составляет около 500 млн. евро.

Ранее о готовности профинансировать восстановление укрытия также заявили Европейская комиссия, США и Норвегия.