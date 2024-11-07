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Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році, попри розпад коаліції, - Reuters

Фото: Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Це відбудеться, незважаючи на розпад коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - заявив міністр економіки Роберт Хабек.

 

Нагадаємо, що вчора ввечері німецький канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Після цього в Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки Вільна демократична партія вирішила вийти з коаліції слідом за Лінднером.

Детальніше про розпад коаліції можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що сьогодні Лінднер після звільнення з уряду різко розкритикував Шольца, заявивши, що саме той нібито заважав наданню підтримки Україні.

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