Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році, попри розпад коаліції, - Reuters

Нагадаємо, що вчора ввечері німецький канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Після цього в Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки Вільна демократична партія вирішила вийти з коаліції слідом за Лінднером.

Детальніше про розпад коаліції можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що сьогодні Лінднер після звільнення з уряду різко розкритикував Шольца, заявивши, що саме той нібито заважав наданню підтримки Україні.

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