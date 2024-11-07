Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році, попри розпад коаліції, - Reuters

Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Це відбудеться, незважаючи на розпад коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу... Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано", - заявив міністр економіки Роберт Хабек.
Нагадаємо, що вчора ввечері німецький канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера. Після цього в Німеччині розпалася правляча коаліція, оскільки Вільна демократична партія вирішила вийти з коаліції слідом за Лінднером.
Детальніше про розпад коаліції можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Варто зазначити, що сьогодні Лінднер після звільнення з уряду різко розкритикував Шольца, заявивши, що саме той нібито заважав наданню підтримки Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.