Германия продолжит помощь Украине в 2025 году, несмотря на распад коалиции, - Reuters

Напомним, что вчера вечером немецкий канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. После этого в Германии распалась правящая коалиция, поскольку Свободная демократическая партия решила выйти из коалиции вслед за Линднером.

Детальнее о распаде коалиции можно прочитать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что сегодня Линднер после увольнения из правительства подверг резкой критике Шольца, заявив, что именно тот якобы мешал оказанию поддержки Украине.

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