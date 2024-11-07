Германия продолжит помощь Украине в 2025 году, несмотря на распад коалиции, - Reuters

Германия продолжит помощь Украине в 2025 году. Это произойдет, несмотря на распад коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Запуск новых программ финансирования будет требовать решения бюджетного комитета или Бундестага... Таким образом, есть определенное ограничение новых программ, но все, что уже есть, может продолжаться, как запланировано", - заявил министр экономики Роберт Хабек.
Напомним, что вчера вечером немецкий канцлер Олаф Шольц уволил министра финансов Германии Кристиана Линднера. После этого в Германии распалась правящая коалиция, поскольку Свободная демократическая партия решила выйти из коалиции вслед за Линднером.
Детальнее о распаде коалиции можно прочитать в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что сегодня Линднер после увольнения из правительства подверг резкой критике Шольца, заявив, что именно тот якобы мешал оказанию поддержки Украине.
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