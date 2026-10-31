Німеччина продовжила захист українців до 2028 року, але не для всіх чоловіків

Берлін і раніше давав зрозуміти, що чекає від українських чоловіків повернення додому. Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що чоловіки призовного віку, які перебувають у країні, мають повернутися в Україну. Він також запропонував допомогу українській владі в їх ідентифікації, зокрема через дані про соцвиплати, реєстрацію та посвідки на проживання.

Частині українських чоловіків Німеччина вже відмовляла в тимчасовому захисті. Ці обмеження стосуються тих, хто приїхав до країни після 31 липня 2026 року.