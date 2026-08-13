Німеччина відмовила частині українських чоловіків у тимчасовому захисті: кого стосується рішення

Німеччина змінила умови надання тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Нові правила поширюються на тих, хто прибув до країни після 31 липня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Що змінилося

За даними МВС Німеччини, чоловіки з України віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби, тепер мають підтвердити законність виїзду з України або наявність підстав для звільнення від військового обов'язку. Без таких документів тимчасовий захист їм не надається.

Зміни засновані на рішенні Ради ЄС, яке набуло чинності 31 липня. При цьому українців, які перебували в Німеччині до цієї дати і вже отримали захист за §24 міграційного закону, нові вимоги не торкаються.

Їхній статус, як і статус інших українських біженців, автоматично продовжується до 4 березня 2028 року.

Які є альтернативи

Українські чоловіки, які не відповідають умовам тимчасового захисту, можуть звернутись за притулком.

Такі заяви Федеральне відомство у справах міграції та біженців Німеччини розглядатиме індивідуально.

У МВС країни окремо наголосили: "Військові зобов'язання в Україні самі по собі не є підставою для захисту відповідно до законодавства про притулок".

Також німецька влада допустила депортацію українців, які перебувають у країні нелегально і щодо яких є передбачені законом підстави для видворення.