Голова МЗС Німеччини заявив, що українським чоловікам час повертатись на батьківщину

Українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. Берлін готовий допомогти українській владі їх ідентифікувати - зокрема через дані про соціальні виплати, реєстрацію чи посвідки на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та слова голови МЗС Німеччини Йоганна Вадефуля.

Вадефуль наголосив: українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутись додому. За його словами, влада Німеччини знає, хто саме тут проживає - зокрема, хто отримує соціальну допомогу, зареєстрований чи має посвідку на проживання.

Берлін готовий поділитися цими даними з Києвом, щоб допомогти ідентифікувати таких чоловіків.

Вадефуль також розповів виданню, що Україна повинна купувати більше зброї в німецьких компаній. Він пояснив це тим, що Німеччина - найбільший донор Києва, а отже, має право розраховувати на замовлення для власного оборонного сектора.

"Наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині", - заявив міністр.

Заява міністра пролунала через кілька днів після того, як Німеччина звинуватила Росію в організації спроби дронової атаки на аеропорт Лейпциг/Галле в серпні - за словами влади, тоді ледь вдалось уникнути масштабної катастрофи.

Росія звинувачення заперечила. У відповідь Берлін наказав закрити російське консульство в Бонні та російський культурний центр у столиці. Голова МЗС РФ Сергій Лавров назвав звинувачення Німеччини "початком справжньої війни".

"Ми мали відреагувати. Це зрозуміло всім", - відкинув ці слова Вадефуль.