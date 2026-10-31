Германия продлила защиту украинцев до 2028 года, но не для всех мужчин

Берлин и раньше давал понять, что ждет от украинских мужчин возвращение домой. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что находящиеся в стране мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину. Он также предложил помощь украинским властям в их идентификации, в частности через данные о соцвыплатах, регистрации и видах на жительство.

Части украинских мужчин Германия уже отказывала во временной защите. Эти ограничения касаются приехавших в страну после 31 июля 2026 года.