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Германия продлила защиту украинцев до 2028 года, но не для всех мужчин

08:06 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Германия продлила временную защиту для украинцев до марта 2028 года (коллаж РБК-Украина)

Германия продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Новоприбывшие мужчины призывного возраста получат его только при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный вестник Германии Bundesgesetzblatt.

Изменения в постановление о пребывании украинцев в Германии внесло МВД страны. Новые правила действуют с 9 октября.

Новоприбывшие украинцы призывного возраста, чтобы получить временную защиту, должны предоставить одно из двух:

  • подтверждение, что они исполнили военные обязанности и легально пересекли границу Украины;
  • документы, доказывающие, что они не подлежат мобилизации.

Без этого новоприбывшим мужчинам призывного возраста защиту не предоставят.

Германия действует в соответствии с решением ЕС. В начале августа Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, но решил не предоставлять его новоприбывшим, которые не могут подтвердить исполнение военных обязанностей по украинскому законодательству.

Берлин и раньше давал понять, что ждет от украинских мужчин возвращение домой. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявлял, что находящиеся в стране мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину. Он также предложил помощь украинским властям в их идентификации, в частности через данные о соцвыплатах, регистрации и видах на жительство.

Части украинских мужчин Германия уже отказывала во временной защите. Эти ограничения касаются приехавших в страну после 31 июля 2026 года.

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